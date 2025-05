Parco Nazionale del Gran Paradiso: vasche gratuite per gli allevatori contro la crisi climatica

CERESOLE REALE – Il Parco Nazionale Gran Paradiso lancia un’iniziativa concreta per aiutare gli allevatori ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Grazie al progetto europeo Interreg Alcotra ACLIMO, saranno distribuite gratuitamente circa 30 vasche mobili per l’abbeverata del bestiame. L’obiettivo è ridurre lo stress idrico, tutelare le zone umide e incentivare una gestione sostenibile dei pascoli.

Le vasche, con capacità variabile tra 200 e 400 litri e dotate di galleggiante per evitare sprechi d’acqua, permetteranno agli allevatori di sfruttare anche le aree più lontane da fonti idriche. L’Ente Parco ha stanziato oltre 10.000 euro per questa prima fase e prevede di estendere l’iniziativa se riscuoterà successo.

Le domande per ottenere le vasche in comodato d’uso gratuito dovranno essere presentate entro il 25 maggio 2025. Priorità sarà data a chi opera in aree sensibili, dispone di piani pastorali o si impegna nella tutela della biodiversità. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Parco Nazionale Gran Paradiso.

