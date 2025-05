Controffensiva del Consorzio dell’Asti Spumante DOCG contro i dazi USA: oltre mille manifesti a New York per il National Moscato Day

NEW YORK – In occasione del National Moscato Day del 9 maggio, il Consorzio dell’Asti Spumante DOCG lancia una massiccia campagna promozionale negli Stati Uniti per contrastare gli effetti dei dazi americani. A New York sono apparsi oltre mille manifesti, banner su duemila taxi e una cinquantina di schermi digitali posizionati alle fermate degli autobus e nei punti di maggiore afflusso tra Manhattan, Brooklyn e Queens.

«Investiamo quasi 2 milioni di euro all’anno in attività promozionali negli Stati Uniti – spiega Stefano Ricagno, presidente del Consorzio – perché per noi si tratta di un mercato strategico».

Il Consorzio, che rappresenta una delle eccellenze del panorama vinicolo italiano, conta oltre 10mila ettari vitati distribuiti in 51 Comuni tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, nel cuore dell’area riconosciuta dall’UNESCO per il suo valore paesaggistico.

Delle circa 90 milioni di bottiglie prodotte ogni anno, ben 25 milioni vengono esportate negli Stati Uniti. Di queste, 19 milioni sono di Moscato – pari al 60% dell’intera produzione – e 6 milioni di Asti Spumante. Un volume d’affari che supera i 100 milioni di euro, a testimonianza dell’affetto con cui il pubblico americano accoglie da sempre questa eccellenza enologica.

