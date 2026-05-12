Infastidisce i cittadini nel parcheggio dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino: interviene la polizia

TORINO – Questa mattina un uomo è stato fermato, dopo molte segnalazioni, per aver importunato alcuni cittadini.

Cosa è successo

È successo tutto nel quartiere Barriera di Milano, precisamente nel tratto compreso tra la via Sempione e la piazza donatori di sangue. Qui, a seguito di numerose segnalazioni, sono intervenute le volanti della polizia di Stato poiché un individuo continuava a infastidire numerosi cittadini nel parcheggio dell’ospedale Giovanni Bosco.

Il soggetto è stato fermato dagli agenti intervenuti, cercando di ripristinare la sicurezza dovuta.

La denuncia

A denunciare quanto successo è Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6 che sui social scrive

Come capogruppo di Fratelli d’Italia continua a chiedermi come mai questo come tanti altri individui che continuano a creare disordini in alcuni quartieri di Torino continuano ad essere lasciati in preda alle loro folle azioni, senza essere interdetti e seguiti da personale sanitario autorizzato, al fine di riuscire a evitare che qualche cittadino possa essere coinvolto nelle loro pazzie. Ringrazio personalmente gli agenti intervenuti, che grazie al loro tempestivo intervento, hanno evitato conseguenze che sarebbero potute essere gravi per qualcuno.

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