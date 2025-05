Nelle prossime ore in Piemonte potrà piovere sabbia e il cielo potrà essere arancione, sta già succedendo in Francia

PIEMONTE – Nelle prossime ore sul Piemonte potrà esserci un cielo di colore arancione e cadere pioggia contenente granelli di sabbia. Questo perché sta già accadendo in queste ore in Francia, dove si sono notate nuvole arancioni sorvolare tutto il territorio, in particolare sulle due regioni del sud est “Auvergne-Rhône-Alpes” et “Paca”, cioè quelle al confine con il Piemonte o comunque molto vicine.

Il fenomeno, come spiega il canale di informazione metereologica “La Chaine Meteo”, è dovuto a un’innalzamento delle temperatura dell’area mediterranea e in particolare all’innalzamento del vento in alcune zone del maghreb; questo porterà a un’aria di origine sahariana che, vagando per l’europa, si mescolerà alla pioggia originando il “cielo arancione” e la patina sabbiosa che in Francia è stata vista su alcune auto.

Du #sable qui se dépose et salit vos voitures au passage des #orages ce week-end ? C’est lié à la remontée d’air #saharien qui se mélange à la pluie. À partir de dimanche soir, ce sable quittera notre territoire. pic.twitter.com/ashEaVxnuC — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 3, 2025

Non è la prima volta che si vede questo fenomeno accadere tra Italia e Francia. In un approfondimento di alcuni anni fa, Méteo France ha spiegato che “si tratta di un fenomeno noto nelle regioni mediterranee, meno in quelle più settentrionali. É un fenomeno essenzialmente meteorologico, determinato da una specifica circolazione atmosferica”.

Respirare in queste condizioni fa male alla salute? Un po’ sì, ma questo è determinato dall’inquinamento già presente nelle città; sempre Méteo France: “queste particelle di polvere presenti nell’aria si sommano ad altre particelle inquinanti e contribuiscono al degrado della qualità dell’aria”.

