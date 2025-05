Si cercano comparse con barba e capelli lunghi e una coppia di gemelle per Lidia Poet 3

TORINO – Sono in corso a Torino e in Piemonte le riprese della terza stagione della serie Netflix prodotta da Groenlandia “La legge di Lidia Poet“. Per la seguitissima serie si cercano ancora diverse comparse.

In particolare si cercano:

– comparse maschili, di età compresa tra i 35 e i 70 anni, con barbe e capelli lunghi

Per ricostruire il periodo storico in cui è ambientata la serie, gli uomini non devono avere i capelli rasati o il doppio taglio, ed è preferibile che abbiano la barba e/o i baffi e/o che siano disposti a farli crescere e farli modificare con tagli dell’epoca. Si richiede la disponibilità ad eventuali tagli o modifiche di capelli di barba, a seconda delle necessità. Non devono esserci tatuaggi in parti del corpo visibili, come braccia, collo, mani.

Per candidarsi occorre compilare il modulo.

Inoltre si cerca:

– una coppia di bambine gemelle tra i 7 e i 10 mesi di Torino o provincia.

Per candidarsi i genitori possono mandare una mail con i loro contatti al seguente indirizzo email: lidiapoet3figurazioni@gmail.com

Tutti i minori devono essere accompagnati dal proprio genitore/tutore legale in ogni momento, con il genitore/tutore che mostri prova di tale tutela.

La produzione è inoltre alla ricerca di:

– una comparsa che possa interpretare una donna di origine mista (e.g. con un genitore di carnagione scura/nera e uno di carnagione chiara/bianca) e che possa apparire di età tra i 30 e i 40 anni; di Torino e provincia

– una comparsa che possa interpretare un uomo cinese e che possa apparire di età tra i 30 e i 50 anni; di Torino e provincia

Per candidarsi mandare una mail con foto e contatti al seguente indirizzo mail: lidiapoet3figurazioni@gmail.com

Il lavoro sarà regolarmente retribuito.

La ricerca è rivolta preferibilmente a residenti in Piemonte.

