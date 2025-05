La protesta contro Cairo nel giorno del ricordo del Grande Torino

TORINO – Sarà una domenica importante per i tifosi del Toro, che hanno scelto proprio il 4 maggio per contestare la società. Il giorno del ricordo del Grande Torino (la squadra “invincibile” che trovò la sua fine nel 1949 precipitando contro la collina di Superga) diventa così anche l’occasione per contestare la società e chiedere con forza a Cairo di vendere.

Il programma

Alle 10 i club organizzati si rtroveranno davanti al locale dove venne fondato il Torino (l’ex Birreria Voigt in via Pietro Micca, oggi Bar Norman) per mettersi in marcia verso la collina di Superga. Una marcia di protesta e contestazione, per chiedere a Cairo di vendere il Toro e permette ai granata di tornare protagonisti in Italia.

Intanto alle 9 il Filadelfia aprirà le porte del Cortile della Memoria, mentre alle 12 si terrà al Cimitero Monumentale la commemorazione ufficiale con la benedizione dei sepolcri granata da parte di don Robella, alla presenza dei familiari delle vittime e del presidente granata.

Alle 17 poi tutti insieme a Superga, dove sarà celebrata, con la presenza di club, squadra e tifosi, la messa solenne in ricordo delle vittime. Subito dopo il capitano Duvan Zapata leggerà per la prima volta alla lapide i nomi dei caduti.

Dalle 22, la Città di Torino renderà omaggio ai suoi Campioni illuminando di granata i principali ponti sul Po.

