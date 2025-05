Falso, depistaggio e frode processuale: agli arresti domiciliari il sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci

MACUGNAGA – Falso materiale in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale, frode processuale e depistaggio: con queste accuse è stato posto agli arresti domiciliari il sindaco di Macugnaga, Alessandro Bonacci.

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Verbania, è stata eseguita dai finanzieri della stazione del Soccorso alpino di Domodossola insieme ai colleghi della compagnia di Domodossola.

Come riporta La Stampa, secondo quanto emerso nelle indagini, Bonacci insieme ad altri dipendenti pubblici – colpiti da misure interdittive – avrebbe creato una falsa ordinanza sindacale urgente per giustificare davanti alla Procura di Verbania quanto da lui fatto nell’ambito di un altro procedimento penale che lo vede indagato per la violazione delle norme urbanistiche e ambientali.

