Tortona: giovane di 17 anni precipita dal quinto piano, è grave

TORTONA – Una giovane di 17 anni si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduta dal quinto piano di un palazzo.

Sul posto il personale sanitario del 118 che ha subito soccorso la giovane; la 17enne è stata in seguito trasferita in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Presenti anche i carabinieri di Tortona che indagano su quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e le circostanze di quanto accaduto sono ancora da chiarire.

Notizia in aggiornamento

