Da diversi giorni alcuni benzinai del Piemonte che si appoggiano alla società Europam non stanno ricevendo il carburante

PIEMONTE – Da almeno 5 giorni, cioè da venerdì 2 maggio, diversi benzinai del Piemonte non stanno più ricevendo le forniture di carburante. A raccogliere le segnalazioni e ad annunciare per prima il disagio è stata la Federazione italiana benzinai (Faib-Confesercenti), che ha detto che la mancanza di carburante sta colpendo i punti vendita che si appoggiano ad Europam, una società che si occupa di commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati; ha un fatturato 697 milioni di euro, ha sede a Genova e conta 200 dipendenti.

Le segnalazioni sono arrivate un po’ da tutto il Piemonte, ma in particolare dalle province di Torino, Cuneo e Biella. In alcuni casi, secondo Faib, i benzinai sono stati costretti a chiudere perchè non avevano più carburante nei depositi. Questo sta già creando delle perdite per i commercianti e dei disagi per gli automobilisti, ma la situazione potrebbe aggravarsi per la città di Biella, dove questo weekend (9, 10 e 11 maggio) ci sarà l’adunata nazionale degli Alpini.

Non è una situazione nuova, a quanto pare. Dice Enzo Nettis, presidente di Faib-Confesercenti: “purtroppo, già nei mesi precedenti si erano registrate consegne a singhiozzo: non vorremmo che il ripetersi di episodi del genere fosse il sintomo di difficoltà aziendali tali da mettere in pericolo la sopravvivenze stessa degli impianti: sono in ballo centinaia di posti di lavoro, fra titolari e dipendenti. Negli ultimi mesi abbiamo segnalato queste difficoltà all’azienda, la quale non ci ha mai risposto, né ha fornito spiegazioni ai singoli gestori: un atteggiamento arrogante e irresponsabile che deve cessare. Stiamo valutando quali azioni legali intraprendere a tutela dei gestori e a risarcimento del danno patito”.

Quotidiano Piemontese ha provato a contattare Europam, che tuttavia non ha rilasciato dichiarazioni.

