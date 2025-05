Morte Mamoud Diane a Torino: sono stati identificati alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alla rissa

TORINO – Una coltellata al cuore. Così è stato ucciso Mamoud Diane, il ragazzo di 19 anni originario della Costa d’Avorio e residente a Torre Mondovì. L’omicidio è avvenuto intorno alle 23.30 di venerdì 2 maggio in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano a Torino.

Secondo le testimonianze, il giovane si trovava all’esterno di un bar, all’angolo tra via Monterosa e corso Novara, quando è stato aggredito da un gruppo di persone durante una maxi rissa in cui sarebbero coinvolti almeno venti ragazzi. Circondato, è stato colpito con calci e pugni, per poi essere accoltellato a morte.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in via Monte Rosa e nelle vie adiacenti hanno consentito agli investigatori di identificare alcuni dei presunti partecipanti alla rissa. Ora si dovrà stabilire il ruolo che quelle persone hanno avuto la sera dell’omicidio. Al momento non ci sono ancora stati dei fermi

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Francesco La Rosa; nelle scorse ore si è anche svolto un incontro per fare il punto della

situazione tra il procuratore Giovanni Bombardieri, il dirigente della squadra mobile Davide Corazzini e lo stesso La Rosa.

Dopo quanto accaduto, inoltre, sono stati intensificati i controlli e il prefetto Donato Cafagna ha avviato un piano anticrimine.

