Tentato stupro in corso Orbassano, a Torino

TORINO – Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 maggio una donna ha subito un tentativo di stupro in corso Orbassano, a Torino. La ragazza stava camminando in strada di sera e un 30enne ha iniziato a seguirla. Una volta raggiunta ha cercato di baciarla e di strapparle via i vestiti; le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei passanti che sono intervenuti e hanno chiamato le forze dell’ordine.

L’aggressore è stato poi rintracciato ed è stato arrestato grazie alla testimonianza della vittima.

Come chiedere aiuto: il numero 1522

Il 1522 è stato attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l’obbiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L’accoglienza è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo ucraino, portoghese, polacco.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese