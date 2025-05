Dopo gli interventi di manutenzione è stato riaperto il Parco Leopardi di Torino

TORINO – 300mila euro, finanziati in parte con fondi ministeriali, il costo complessivo degli interventi di manutenzione straordinaria realizzati nel Parco Leopardi, area verde collinare a pochi passi da corso Moncalieri, presentati questa mattina.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Stefano Lo Russo, l’assessore al Verde pubblico Francesco Tresso e il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano.

I lavori di riqualificazione

I lavori hanno riguardato in particolare la messa in sicurezza delle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, dovuti a una non corretta regimazione delle acque meteoriche. Per contenere l’erosione e stabilizzare i pendii, è stato completamente rivisto e rifunzionalizzato il sistema di raccolta delle acque a monte dei versanti. Questo intervento ha permesso di ridurre il rischio di ruscellamenti e di riversamento di fanghiglia sui vialetti, migliorando così la fruibilità pedonale del parco.

A completamento delle opere di ingegneria naturalistica sono stati eseguiti interventi di riqualificazione del verde e degli arredi: risemina del prato in prossimità dell’ingresso, interventi selvicolturali sul versante sud con il ripristino delle visuali del belvedere a monte del parco storico, riasfaltatura di un tratto di viabilità antistante l’ingresso di via Febo, dove è stata anche restaurata la cancellata. Sono state infine installate nuove panchine e cestini portarifiuti.

Un tempo parte delle proprietà private di ville e vigne costruite nella collina torinese a partire dal XVI secolo, l’area è diventata parco pubblico nel 1937. Da allora, il Parco Leopardi è per i torinesi un luogo di natura e relax, con sentieri immersi nel verde e splendidi scorci panoramici sulla città.

Facilmente accessibile e a breve distanza dal centro città, il parco è anche punto di partenza per numerose escursioni collinari. Da qui ha inizio uno dei percorsi più frequentati: il sentiero 16, che in 6 km e quasi 500 metri di dislivello collega il Ponte Isabella al Faro della Vittoria, nel Parco della Maddalena.

