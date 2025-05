Primark sbarca a Biella: oltre 80 posti di lavoro con la nuova apertura presso il centro commerciale Gli Orsi

BIELLA – Primark arriva ufficialmente a Biella. Dopo settimane di indiscrezioni e slittamenti, il noto retailer internazionale di abbigliamento a prezzi accessibili ha confermato l’apertura di un nuovo punto vendita presso il centro commerciale Gli Orsi, alle porte della città. Il debutto è previsto entro la fine del 2025 e rappresenterà un’importante occasione per l’economia locale, generando oltre 80 nuove opportunità lavorative con ruoli variegati e prospettive di crescita professionale.

L’iniziativa si inserisce in un piano di espansione più ampio che coinvolge l’intero territorio nazionale: Primark ha annunciato un investimento di oltre 40 milioni di euro per l’apertura di cinque nuovi store in Italia, situati a Roma, Biella, Perugia e Napoli, dove saranno inaugurati due punti vendita. Con queste nuove aperture, la presenza dell’azienda in Italia salirà a 26 negozi, contribuendo alla creazione complessiva di circa 700 nuovi posti di lavoro nel settore retail.

A Biella, l’arrivo di Primark rappresenta non solo un’opportunità occupazionale, ma anche un segnale di attrattività del territorio per i grandi player internazionali della distribuzione.

Le altre città coinvolte nel piano di espansione: Perugia (centro commerciale Collestrada) e Napoli (centri Grande Sud e La Cartiera).

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese