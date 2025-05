Lavori sulla Statale 582 “del Colle di San Bernardo” a Garessio

CUNEO – Anas ha annunciato un intervento notturno programmato sulla strada statale 582 “del Colle di San Bernardo”, all’altezza del comune di Garessio, in provincia di Cuneo. I lavori fanno parte del più ampio progetto di consolidamento del corpo stradale e prevedono la realizzazione della base per le nuove barriere laterali di sicurezza.

Per consentire la sostituzione di un attraversamento idraulico in uno dei punti critici del cantiere, la statale sarà chiusa al traffico per un tratto di circa 200 metri tra Garessio e il confine con la Liguria, in corrispondenza del km 9. La chiusura sarà attiva dalle ore 21:00 di oggi, mercoledì 7 maggio, fino alle 6:00 di domani, giovedì 8 maggio.

Durante l’interruzione, la circolazione sarà deviata su un percorso alternativo locale, debitamente segnalato in loco.

