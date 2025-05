Calo della natalità nel 2024: il Piemonte tra le regioni più colpite

TORINO – Nel 2024 l’Italia ha toccato un nuovo minimo storico sul fronte delle nascite. Secondo i dati ufficiali, sono stati registrati solo 370mila nuovi nati, segnando un calo del 2,6% rispetto al 2023. Un dato che porta il tasso di fecondità nazionale a 1,18 figli per donna, il valore più basso mai registrato nella storia repubblicana, peggiore perfino del record negativo del 1995.

Se la situazione nazionale appare allarmante, quella del Piemonte è persino peggiore. La regione, infatti, si attesta su un tasso di fecondità di appena 1,14 figli per donna, uno dei più bassi in Italia. È un dato che riflette la crescente difficoltà delle famiglie a progettare un futuro stabile, in un contesto segnato da precarietà economica, carenza di servizi e fragilità sociale.

A fotografare questa crisi è il rapporto annuale “Le Equilibriste” di Save the Children, realizzato in collaborazione con l’Istat. Il documento mette in luce le molteplici fragilità del sistema, attraverso l’Indice delle Madri, una classifica che valuta la qualità della vita delle madri italiane. Il Piemonte si piazza solo al 12° posto su scala nazionale: un risultato deludente che evidenzia profonde disparità. Nonostante la regione ottenga il 2° posto per l’occupazione femminile, crolla in altre voci: 16° per rappresentanza politica, 19° per servizi anti-violenza, e 9° per salute e servizi all’infanzia.

Uno dei dati più preoccupanti riguarda l’abbandono del lavoro da parte delle madri: il 20% lascia il proprio impiego dopo il parto, spesso a causa della mancanza di asili nido e supporti familiari. A questo si aggiunge il problema del lavoro sottopagato: una donna su quattro in Piemonte è occupata in lavori a basso reddito, rendendo la maternità un privilegio accessibile a pochi.

Ma non finisce qui. Il rapporto evidenzia anche una crescente emergenza sociale: in Piemonte un bambino su quattro vive in povertà, mentre il 22,3% delle famiglie non riesce ad arrivare a fine mese. In molti comuni, addirittura, non vive neanche un bambino sotto i tre anni, segno di una desertificazione demografica che avanza.

