Slow: nato al bioparco Zoom Torino, diventa testimonial della campagna sulla sicurezza stradale e della tutela ambientale

TORINO – È venuto al mondo all’inizio di aprile tra le liane e i tronchi dell’Oasi delle Farfalle di Zoom Torino e ha già conquistato tutti: si chiama Slow ed è un cucciolo di bradipo, nato da Zid e Brooke, due esemplari ospitati nel bioparco di Cumiana in un’area tropicale progettata per garantire loro benessere e comportamenti naturali. La sua nascita rappresenta un evento raro, vista la difficoltà di riproduzione in cattività per una specie a rischio come il bradipo, originario del Sud e Centro America.

Ma Slow non è solo una piccola grande speranza per la biodiversità: è anche il volto della nuova campagna di sensibilizzazione “Rallenta”, promossa da Zoom in occasione della Giornata Europea della Sicurezza Stradale con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Al suo debutto ufficiale, accanto al cucciolo e allo staff del bioparco, era presente anche il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha sottolineato come i messaggi trasmessi dai bambini, possano arrivare con forza agli adulti, trasformandoli in ambasciatori di comportamenti virtuosi.

Slow sarà anche uno dei protagonisti del Grrreen Festival, rassegna dedicata alla sostenibilità ambientale, sociale e animale. L’evento offre un ricco programma di attività per tutta la famiglia: laboratori, spettacoli, cinema, esperienze olistiche e percorsi educativi come la pista per fuoristrada elettrici dove i bambini imparano, giocando, le basi dell’educazione stradale.

“Abbiamo capito che la lentezza non è un limite, ma un valore”, afferma Umberto Maccario, amministratore delegato del bioparco. “Con Slow vogliamo insegnare a grandi e piccoli a rallentare davvero: nel traffico, nella vita, nei pensieri”.

