Salone OFF, la festa del libro dal 9 al 20 maggio con 800 eventi in 400 spazi di Torino

TORINO – La ventunesima edizione del Salone Off, la grande festa del libro diffusa e inclusiva, si svolgerà dal 9 al 20 maggio 2025. Il Salone Off torna a espandersi a raggiera, partendo dalle Circoscrizioni di Torino, per raggiungere diversi comuni della Città Metropolitana e alcune città della regione, grazie alla collaborazione e al coinvolgimento di numerose realtà del territorio.

I numeri dell’edizione: 12 giorni di programmazione per 800 appuntamenti in circa 400 spazi che coinvolgeranno le 8 Circoscrizioni di Torino e 35 Comuni della Città metropolitana. Il programma del Salone Off è curato da Marco Pautasso, Segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino, e Paola Galletto.

Al via un programma ricco di appuntamenti in diverse forme espressive dell’arte e della cultura: incontri, performance, spettacoli, concerti e reading, testimonieranno l’arte fuori dalla pagina scritta. Un’opportunità per godere dei teatri, dei cinema e degli spazi dedicati alle arti performative della città e dei comuni adiacenti.

Tra gli ospiti che raggiungeranno il territorio cittadino e la città metropolitana: David Quammen, Liliana Cavani, Giovanni De Luna, Scott Turow, Michael Bible, Georgi Gospodinov, Victoire Tuaillon, Ananda Devi, Gianrico Carofiglio, Concita De Gregorio, Matteo Bussola, Antonio Manzini, Ezio Mauro, Romana Petri, Luca Mercalli, Paolo Nori, Ascanio Celestini, Cristina Cassar Scalia, Francesco Piccolo, Antonella Viola, Christian Greco, Daniele Mencarelli, Rosa Matteucci, Hanna Bervoets, Nikki Dekker, Magdaléna Platzová, Fabio Geda, Enrico Galiano, Alessandra Sardoni.

Il programma completo del Salone Off 2025 è consultabile integralmente su salonelibro.it, selezionando “Eventi Salone Off”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese