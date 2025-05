La storia del 15enne Lorenzo Menardi, stagista morto di lavoro in un cantiere vicino Nizza che ha sconvolto la Francia

NIZZA – Alcuni giorni fa, il 30 aprile, un ragazzo di 15 anni di nome Lorenzo Menardi è morto in un incidente sul lavoro a Saint-Martin-du-Var, una piccola città sulle alture di Nizza, nella regione delle Alpi Marittime a circa due ore dal Piemonte. Stava lavorando come stagista in un cantiere, per conto di un’impresa di lavori pubblici in cui era impiegato anche il cugino di suo padre, quando è stato schiacciato da un mezzo pesante, un “Bobcat”.

Lorenzo giocava a calcio in una squadra locale, l’FC Carros ed era tifoso dell’Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d’Azur (noto come OGC Nizza), che milita in Ligue 1. I compagni di squadra del Carros lo hanno omaggiato ricordandolo sia nello stadio in cui giocano, il Pierre-Jaboulet di Carros, sia facendo proiettare la sua foto nell’Allianz Riviera, lo stadio in cui gioca il Nizza e che ospita molte competizioni sportive internazionali. Prima di morire, il giovane aveva in programma di andare a vedere la partita Nice-Stade de Reims con la sua famiglia.

Anche i compagni di classe hanno inviato alla famiglia una serie di foto accompagnate da dediche affettuose. Il papà ha condiviso il materiale sui social.

Sulla morte di lavoro del 15enne, la Procura della Repubblica francese ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Stanno indagando la gendarmeria di Nizza e l’ispettorato del lavoro.

La storia di Lorenzo ha interessato un po’ tutta la Francia e i suoi media, sia locali (Var Matin e Nice-Matin, ad esempio) sia nazionali (Libération e l’emittente televisiva France 3).

Secondo i dati Eurostat riferiti al 2022, la Francia è al primo posto in Europa per numero di incidenti sul lavoro annuali (699), davanti all’Italia, che invece ne ha avuti 424. In particolare, la Francia est la regione europea dove il fenomeno degli infortuni sul posto di lavoro sono più numerosi.

