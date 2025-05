Ritrovato dopo 10 giorni il corpo di Singh Baljeet che era scomparso nel Sesia a Quarona

QUARONA – È stato rinvenuto nel fiume Sesia, dopo quasi dieci giorni di intense ricerche, il corpo senza vita di Singh Baljeet, l’uomo scomparso lo scorso 30 aprile. L’uomo, residente da alcuni anni a Quarona insieme alla moglie e alla figlia, era stato visto l’ultima volta mentre attraversava il ponte di Doccio.

A lanciare l’allarme erano stati proprio i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa e per l’assenza ingiustificata dal lavoro. Da quel momento erano partite le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco, che avevano utilizzato anche droni per sorvolare l’area fluviale e le zone circostanti.

Le uniche tracce emerse nei giorni successivi alla scomparsa erano state il portafogli dell’uomo e un frammento di stoffa, ritrovati sotto il ponte. Elementi che avevano fatto concentrare le operazioni lungo il corso del Sesia, fino alla tragica scoperta avvenuta poche ore fa.

Non è ancora chiaro se Singh Baljeet sia caduto accidentalmente nel fiume o se si sia trattato di un gesto volontario. Le autorità competenti stanno procedendo con gli accertamenti per fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Quarona, dove l’uomo era conosciuto e ben voluto. In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

