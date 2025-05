Torino, incidente tra ambulanza e auto in corso Rosselli: paura ma nessun ferito

TORINO – Attimi di apprensione nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio 2025 in corso Rosselli, all’angolo con corso Re Umberto, dove si è verificato un incidente tra un’automobile e un’ambulanza della Croce Verde di Torino.

Erano circa le 17 quando una Lancia Ypsilon, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con l’ambulanza che, secondo le prime ricostruzioni, stava procedendo con sirene e lampeggianti attivati, presumibilmente diretta verso l’ospedale Mauriziano, poco distante.

Pare che la conducente della vettura, nel tentativo di svoltare, non si sia accorta dell’arrivo del mezzo di emergenza, colpendolo sul lato sinistro. L’impatto è stato lieve, con danni contenuti ai veicoli ma nessun ferito tra le persone coinvolte.

Non si segnalano interventi da parte della polizia municipale, segno che la situazione è stata gestita direttamente dai presenti. Solo qualche disagio al traffico nella zona, già congestionata nell’orario di punta, e un grande spavento per tutti i coinvolti.

