Torino, scomparso Roberto Lumia: l’appello anche a “Chi l’ha visto?”

TORINO – È stato rilanciato anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” l’appello per ritrovare Roberto Lumia, 73 anni, scomparso lunedì sera nei pressi di Torino Falchera, subito dopo aver superato il casello autostradale.

L’uomo era alla guida della propria Opel Tigra grigio metallizzato (targa AT 109 NH) e stava seguendo il figlio in camper. Intorno alle 23:30, le tracce della vettura si sono perse, e da allora non si hanno più sue notizie.

A rendere più preoccupante la situazione è il fatto che Roberto Lumia non ha con sé il cellulare, dettaglio che fa temere ai familiari possa trovarsi in difficoltà o disorientato.

Le ricerche si concentrano a Torino e nella prima cintura urbana. Le autorità invitano chiunque avesse visto l’auto o l’uomo a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

L’identikit

Roberto Lumia è alto 1,78 m, ha occhi castani e capelli grigi. Al momento della scomparsa indossava una tuta Umbro blu e grigia e scarpe marrone chiaro.

