Blackout improvviso a Nichelino e Moncalieri: oltre un’ora senza elettricità

NICHELINO – Un blackout improvviso ha lasciato senza elettricità diverse zone di Nichelino e parte di Moncalieri nella mattinata di oggi. L’interruzione della corrente è durata oltre un’ora, coinvolgendo numerose vie, tra cui via Trento, via Oberdan, via Ariosto, via Fratelli Cervi, via Torino, via Ponchielli, via Archimede, via XXV Aprile, via Bengasi e l’area dell’Euro Motel, con l’oscuramento che si è rapidamente esteso fino a Moncalieri.

I residenti hanno segnalato cali improvvisi di tensione, luci spente e problemi alla rete elettrica.

Al momento, le cause del blackout restano sconosciute.

Dopo oltre un’ora, in alcune zone la corrente è tornata gradualmente, ma la situazione rimane incerta in altre aree ancora al buio.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese