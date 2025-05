Fratelli D’Innocenzo cercano giovani protagonisti per il loro nuovo film

TORINO – I Fratelli D’Innocenzo, tra i registi più innovativi del cinema italiano contemporaneo, sono alla ricerca di nuovi volti per il loro prossimo lungometraggio. È stato ufficialmente aperto il casting per due ruoli principali: un ragazzo e una ragazza tra i 14 e i 18 anni.

La selezione è aperta a tutti, senza la necessità di esperienze recitative pregresse, offrendo così una preziosa opportunità anche a chi si affaccia per la prima volta al mondo del cinema.

Per partecipare è necessario inviare entro i tempi utili una mail all’indirizzo, allegando:

* due foto a colori (una in primo piano e una a figura intera),

* data di nascita,

* residenza o domicilio,

* recapito telefonico (per i minori è richiesto quello di un genitore o tutore),

* un breve video di presentazione.

È inoltre obbligatorio compilare e allegare la liberatoria, scaricabile tramite link indicati nella comunicazione ufficiale, differenziata per minorenni e maggiorenni. Importante anche specificare la regione di provenienza nell’oggetto della mail.

Le riprese del film sono previste in Italia nella primavera del 2026, in luoghi ancora da definire. È prevista una regolare retribuzione per i partecipanti selezionati.

Il casting è curato da Eleonora Barbiero, Gabriella Giannattasio e Davide Zurolo.

