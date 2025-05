Capriata d’Orta: rinvenuta una cassa di armi rubate

ALESSANDRIA – Intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure nelle aree urbane e rurali del territorio, con particolare attenzione ai parchi e alle zone verdi, spesso utilizzati per attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio coordinato, le pattuglie hanno segnalato due persone trovate in possesso di droga per uso personale. Contemporaneamente, sono state elevate diverse sanzioni per infrazioni al codice della strada riscontrate durante i posti di controllo.

L’operazione ha però avuto un risvolto rilevante quando, nel corso delle ricerche in una zona boschiva, è stata rinvenuta una cassaforte contenente tre fucili da caccia, risultati rubati pochi giorni fa ad Alessandria. Le armi sono state immediatamente sequestrate e sono attualmente oggetto di indagini.

I Carabinieri stanno ora analizzando le tracce rilevate sulla cassaforte e nell’area circostante per risalire agli autori del furto.

