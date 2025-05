Colle di Tenda: il tunnel stradale tra Piemonte e Costa Azzurra potrebbe riaprire il 30 giugno

CUNEO – Era il 2 ottobre del 2020 quando la tempesta Alex ha devastato le valli tra l’Italia e la Francia.

La furia dell’acqua ha distrutto ponti, strade e case, e provocato la morte di diciotto persone. Tra i danni più gravi, l’interruzione del traffico nel tunnel del Colle di Tenda, una delle arterie vitali che collega l’Italia alla Francia.

Oggi, la tanto attesa riapertura del tunnel stradale sembra finalmente avvicinarsi: è stato fissato per il 30 giugno 2025 come data per il ritorno alla normalità, ma questa promessa è avvolta in un clima di incertezze.

I lavori di ricostruzione del tunnel sono stati portati avanti con lentezza, a causa delle difficoltà sul versante francese, dove le frane e i danni sono stati maggiori. In Italia, invece, i lavori sono praticamente completati: la nuova canna del tunnel è stata dichiarata percorribile già a novembre 2023 e altre infrastrutture, come il ponte sul rio della Cà, sono ormai operativi. Tuttavia, sul lato francese, la ricostruzione degli accessi al tunnel è ancora in fase di completamento.

Nonostante gli sforzi, la riapertura è stata ripetutamente rimandata. La situazione ha portato a un’escalation di tensioni diplomatiche, con l’Italia che accusa la Francia di eccessiva cautela.

Nel dicembre dello scorso anno, il governo italiano aveva proposto una riapertura a senso alternato del tunnel, ma la Francia aveva rifiutato, ritenendo che non fossero ancora rispettate le condizioni minime di sicurezza. Lo scontro ha raggiunto il culmine durante la Conferenza Intergovernativa, con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi che accusavano la Francia di ostacolare il territorio italiano.

Nel tentativo di placare le acque, il 28 marzo 2025 si è tenuto un incontro a Limone Piemonte tra i ministri dei Trasporti italiano e francese, con l’obiettivo di trovare una soluzione definitiva e fissare la data della riapertura.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese