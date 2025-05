Domenica 11 maggio, chiusure e deviazioni per la Granfondo Internazionale Briko Torino

TORINO – Domenica 11 maggio, la città di Torino ospiterà l’edizione 2025 della “Granfondo Internazionale Briko Torino”, una competizione ciclistica di grande prestigio che coinvolgerà diverse zone della città. La partenza della gara è fissata per le 08.30 in corso Casale, accanto al Moto Velodromo, e l’arrivo è previsto in territorio di Pino Torinese. Per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento, saranno adottate specifiche misure di viabilità che interesseranno in particolare la zona di corso Casale.

Divieti di circolazione e sosta

A partire dalle 04.30 di domenica 11 maggio, corso Casale, nel tratto tra via Gassino e piazza Carrara, sarà interdetto al transito veicolare fino alle 09.30, con possibilità di estensione fino a cessate esigenze. La chiusura interesserà anche il tratto di corso Casale tra piazza Carrara e il confine con il comune di San Mauro Torinese, dove il divieto di circolazione sarà in vigore dalle 08.00 fino alle 09.30, o comunque fino al termine della manifestazione.

Inoltre, sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di corso Casale tra via Castiglione e piazza Carrara, dalle 00.00 alle 09.30. A causa delle modifiche alla viabilità, saranno sospese anche le attività delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici nella stessa area.

Variazioni al trasporto pubblico

I mezzi di trasporto pubblico che transitano nell’area interessata dalla manifestazione subiranno alcune modifiche nei percorsi.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese