A Tortona la posa del primo pilastro del parco logistico da 102.000 mq, uno dei maggiori hub lungo l’asse Milano-Genova

TORTONA – Si è tenuta, qualche giorno fa, la cerimonia di posa del primo pilastro per il nuovo polo logistico di Tortona da parte di Garbe Industrial Real Estate Italy (“Garbe”), alla presenza del Sindaco Federico Chiodi e delle autorità locali.

Il progetto

Il progetto, di cui GARBE è sponsor e developer, sorgerà su un’area di 265.000 mq già dotata di tutti i permessi necessari, destinata alla realizzazione di un complesso logistico di 102.000 mq in una singola piastra logistica, organizzata in tre compartimenti autonomi con lo scopo di garantire la massima flessibilità dell’immobile in ottica mono-tenant o multi-tenant.

L’immobile, che si posizionerà tra i più grandi lungo l’asse Genova-Milano, sorge in una posizione strategica, a pochi chilometri dall’interporto di Genova e con accesso diretto all’autostrada A7. Questa ubicazione baricentrica consente collegamenti rapidi verso i principali mercati del Nord Italia e favorisce l’integrazione con il sistema portuale e ferroviario di Genova, rispondendo alle crescenti esigenze della supply chain moderna.

Il general contractor GSE, parte del gruppo Goldbeck e leader europeo nelle costruzioni per il settore logistico e industriale, ha già preso possesso dell’area e avviato l’operatività di cantiere a partire da novembre 2024. Per la direzione lavori e il supporto tecnico ed amministrativo della commessa, Garbe si avvale dello studio SFRE Service For Real Estate, specializzato nella supervisione tecnica e nel coordinamento delle attività costruttive, mentre CBRE cura il project management, garantendo l’efficienza e il rispetto della timeline in tutte le fasi operative e progettuali.

Il progetto, con un piano di sviluppo avviato a fine 2024 e con completamento previsto per maggio 2026, punta a ottenere la certificazione LEED Platinum, massimo riconoscimento in termini di sostenibilità, come di prassi per tutti gli sviluppi logistici firmati Garbe in Italia.

Questo approccio, che GARBE definisce “Sustainonomics”, prevede la realizzazione di un immobile altamente tecnologico e performante, senza rinunciare all’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità mediante l’impiego di materiali riciclati, la produzione diretta di energia green grazie all’impianto fotovoltaico in copertura e la scelta di soluzioni progettuali e costruttive volte a garantire l’efficienza energetica e a ridurre l’impronta di carbonio.

