Carmagnola capitale dei mattoncini LEGO®: torna il festival “Bricks & Friends” il 17 e 18 maggio 2025

CARMAGNOLA – Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 la città di Carmagnola si trasformerà in un coloratissimo regno della fantasia con la terza edizione di Bricks & Friends, il festival dedicato alle creazioni con i mattoncini LEGO®. Una due giorni ricca di esposizioni, laboratori, giochi, mostre e sorprese pensate per appassionare grandi e piccoli, con ingresso completamente gratuito.

Organizzato dal Comune di Carmagnola in collaborazione con Piemonte Bricks LUG – primo gruppo ufficialmente riconosciuto in Piemonte – e con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, l’evento coinvolgerà sei location nel cuore della città: dal Palazzo Comunale alla Biblioteca Civica, dagli Antichi Bastioni alla chiesa di San Rocco, fino alla palestra di via Marconi e a piazza Bobba, per un totale di oltre 2.000 mq coperti e accessibili anche in caso di maltempo.

Oltre 100 espositori

Il festival ospiterà più di 100 espositori e si propone come un momento di socialità, creatività e inclusione: tutte le aree saranno prive di barriere architettoniche e saranno presenti laboratori e attività pensati anche per bambini con fragilità cognitive, grazie alla collaborazione con l’associazione marchigiana Io mi slego. “Nessuna barriera, solo ponti”, dichiarano gli organizzatori.

Tra le novità più attese, la mostra personale di Stefano Bolcato alla Saletta d’Arte Celeghini: l’artista romano è noto per le sue reinterpretazioni in chiave LEGO® delle grandi icone della storia dell’arte, da La Gioconda a L’Urlo, in un mix ironico e colto che unisce pittura a olio e cultura pop. La mostra resterà aperta fino al 31 maggio.

Non mancheranno le grandi costruzioni che faranno sognare i visitatori: diorami spettacolari riprodurranno la Mole Antonelliana, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la Lanterna di Genova e la Torre di Pisa. Inoltre, il Mattoncino Store di Mondovì, tra gli sponsor dell’evento, porterà alcune delle sue più scenografiche creazioni e sarà presente anche un’area dedicata allo scambio e alla vendita dell’usato.

Per i più giovani e le famiglie, il cuore dell’esperienza sarà l’area ludico-didattica, con zone di costruzione libera, attività per i più piccoli e laboratori creativi. In programma anche un laboratorio di robotica curato da Arduino Lab Officina Didattica, con iscrizioni online tramite il sito del Comune e i canali di Piemonte Bricks.

I LEGO® al cinema

A impreziosire il weekend anche una proiezione speciale al Cinema Elios con film della saga LEGO®, sabato pomeriggio e sera e domenica mattina e pomeriggio, con biglietto simbolico a 3,50 euro e merenda offerta nel pomeriggio del sabato. Domenica alle 17, in via Silvio Pellico, spazio alla musica con il concerto “Un pezzo alla volta…” della Società Filarmonica di Carmagnola, performance sonora costruita come un mosaico musicale ispirato al mondo LEGO®.

Immancabile anche quest’anno il Passaporto Bricks & Friends, che i visitatori potranno far timbrare nelle diverse aree espositive come ricordo dell’evento. E per chi volesse mettersi in gioco, fino al 17 maggio sarà possibile partecipare al concorso “Costruttori del domani”, aperto a bambini, ragazzi e adulti, con opere a tema libero che verranno esposte durante il festival.

“Con Bricks & Friends – commenta il sindaco Ivana Gaveglio – Carmagnola non solo valorizza la creatività, ma costruisce legami sociali, promuove l’inclusione e rafforza l’identità culturale del territorio. Un evento in cui il gioco diventa strumento educativo e occasione di crescita per tutta la comunità.”

