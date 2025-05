Paolo Moretti sarà allenatore della Reale Mutua Basket Torino fino al 2027

TORINO – Reale Mutua Basket Torino ha annunciato il rinnovo del contratto di Paolo Moretti, che resterà alla guida della prima squadra come capo allenatore dopo aver sottoscritto un nuovo accordo con la società gialloblù fino al 30 giugno 2027, così come deliberato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della società in data odierna. Nella stessa seduta, il CdA ha confermato per due ulteriori stagioni il Direttore Generale e Sportivo Giorgio Bottaro.

Il coach Paolo Moretti, arrivato a Torino lo scorso febbraio, ha assunto l’incarico di allenatore nel corso della stagione 2024/25, subentrando a Matteo Boniciolli. Fin da subito, coach Moretti ha avuto un impatto positivo sul percorso della squadra, restituendo compattezza e fiducia al gruppo in un momento fondamentale della stagione.

L’approccio tecnico e umano dell’allenatore toscano, unito comunque al buon lavoro fatto dal suo predecessore, ha creato un clima di serenità e coesione che ha coinvolto l’intero ambiente gialloblù e che si è tradotto in risultati concreti sul campo nella volata finale della regular season.

Con coach Moretti in panchina, la Reale Mutua ha raccolto 10 vittorie nelle ultime 13 partite di stagione regolare, utili per registrare il 2° miglior record del girone di ritorno (13 successi e 6 sconfitte) dietro alla sola Udine (16-3). Tra i risultati più significativi anche una striscia di otto vittorie consecutive che eguaglia il record societario di Basket Torino, raggiunto in passato anche da Demis Cavina (stagione 2020/21) e Franco Ciani (2022/23).

Il rendimento nella parte conclusiva del campionato ha permesso alla Reale Mutua di conquistare l’accesso alla postseason, con la partecipazione ai play-in che si è conclusa con l’eliminazione esterna sul campo neutro di Forlì contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

Prolungato anche il contratto del DG Giorgio Bottaro.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese