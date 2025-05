Arquata Scrivia: i carabinieri trovano un anziano agonizzante sul pavimento di casa, è salvo

ARQUATA SCRIVIA – A lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari: non riuscivano a mettersi in contatto con l’anziano parente che, da due giorni, non dava segni di vita e risultava affetto da diverse patologie.

Così hanno chiamato i carabinieri del posto, unico punto di riferimento sul territorio. I militari dell’Arma hanno raggiunto subito l’abitazione e, chiedendo informazioni ai vicini, hanno compreso la gravità della situazione. Sono riusciti a trovare una copia delle chiavi dell’appartamento da un vicino, ma la serratura risultava bloccata dall’interno.

Sono stati quindi allertati i vigili del Fuoco che tramite le scale sono riusciti ad accedere in casa da una finestra.

L’uomo giaceva sul pavimento, agonizzante, impossibilitato a muoversi, quasi incosciente. Sul posto è giunto il personale sanitario che ha stabilizzato il pensionato per poi trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria. Dopo qualche ora, l’uomo viene dichiarato fuori pericolo.

Rassicurati dai carabinieri, i congiunti si sono messi in viaggio per raggiungere l’anziano parente.

