Bandiere Blu, 5 spiagge di lago piemontesi premiate: tre nel Verbano, due nel Novarese

PIEMONTE – La Bandiera Blu è una certificazione ambientale internazionale istituita nel 1987 dalla FEE (Foundation for Environmental Education). Viene assegnata ai Comuni rivieraschi marini e lacustri che rispettano rigorosi criteri di sostenibilità, tutela dell’ecosistema, qualità dei servizi e gestione del territorio.

Nel 2025 sono stati premiati 246 Comuni italiani, per un totale di 487 spiagge e 84 approdi. In Piemonte i Comuni Bandiera Blu sono 5 : Cannobio, Cannero Riviera e Verbania nel VCO, Gozzano e San Maurizio d’Opaglio nel Novarese.

Per vicinanza e per meta marittima scelta dai piemontesi, ricordiamo la Liguria, prima regione d’Italia per Bandiere Blu ricevute con 33 spiagge e 16 approdi turistici premiati.

