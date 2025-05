Intervengono per un incendio in un appartamento a Novara ma trovano un giovane accoltellato

NOVARA – Un intervento dei Vigili del fuoco per un incendio ha portato alla scoperta di un episodio ancora più inquietante. È accaduto nella notte appena trascorsa, poco dopo le 3 del mattino di mercoledì 15 maggio, in un appartamento nella zona di Porta Mortara, a est di Novara.

Mentre i pompieri erano impegnati a domare le fiamme all’interno dell’abitazione, si sono trovati davanti a una scena drammatica: un giovane di 23 anni ferito da arma da taglio. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: gli inquirenti stanno valutando se l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente per coprire un’aggressione o se vi sia un nesso diretto tra i due eventi.

Resta ancora da chiarire il contesto in cui è maturata la vicenda e le condizioni attuali del giovane, che secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

La zona è stata transennata per permettere i rilievi del caso e raccogliere ogni elemento utile all’inchiesta. Le indagini sono tuttora in corso.

