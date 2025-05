Grugliasco, torna Sul Filo del Circo: il festival del circo contemporaneo compie 23 anni

GRUGLIASCO – Dal 17 maggio all’8 giugno 2025, il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco si trasforma nel cuore pulsante del circo contemporaneo europeo grazie alla 23ª edizione del Festival Internazionale Sul Filo del Circo. Una rassegna longeva, unica nel suo genere in Italia, capace di attrarre ogni anno spettatori da tutta l’area metropolitana torinese e non solo.

Organizzato dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e numerosi enti e fondazioni, il festival si conferma un’eccellenza culturale del territorio. In programma ci sono nove spettacoli, di cui sei in prima nazionale, oltre a un laboratorio di circo sociale e tour guidati pensati per le scuole: un totale di 40 repliche per tutte le età.

Un palco per le nuove generazioni del circo

“Sarà un’edizione di scoperte, in cui brillano i debutti di giovani artisti cresciuti a Grugliasco o passati da qui per costruire la loro carriera internazionale” – spiega Paolo Stratta, direttore artistico e fondatore di Cirko Vertigo.

Sul palco e sotto lo chapiteau storico Vertigo, si alterneranno compagnie affermate e nuovi talenti provenienti da tutta Europa. Tra i protagonisti: The Foehn Company da Strasburgo, INAC dal Portogallo, Creat e Retina da Valencia, ENCC da Châtellerault (Francia), ECL dalla Svizzera e, naturalmente, gli artisti dell’Accademia Cirko Vertigo.

Un festival per la città e per tutti

Ad aprire le danze sabato 17 maggio sarà Rêve encore plus della compagnia francese The Foehn Company: un inno al sogno e all’immaginazione, tra danza e roue Cyr. Il giorno seguente, al Teatro Café Müller di Torino, va in scena Heroes, nuova produzione di blucinQue firmata da Caterina Mochi Sismondi, che esplora l’identità e la metamorfosi attraverso linguaggi ibridi.

Grandi protagonisti saranno anche i giovanissimi: più di 1.300 alunni di 60 classi delle scuole di Grugliasco parteciperanno a tour e spettacoli pensati appositamente per loro. Il laboratorio sociale del 23 maggio aprirà le porte a bambini e famiglie in un pomeriggio gratuito di gioco e inclusione.

Temi globali, linguaggi universali

Il programma si snoda lungo tre settimane e affronta temi attuali: la globalizzazione, l’identità, il consumo, la fragilità delle relazioni. Spettacoli come 46011 (dedicato alla gentrificazione), À Mesure (sulle dinamiche intime di coppia) e Eu quero é andar de carrinhos de choque! (sulla perdita delle identità culturali) parlano con linguaggi interdisciplinari e universali. Ogni titolo è un viaggio tra corpo, voce, oggetti e discipline circensi.

Un investimento culturale che guarda lontano

“Il Festival è cresciuto con la città e con chi lo ha visto nascere. È diventato parte dell’identità di Grugliasco, valorizzando un genere artistico oggi riconosciuto anche dal grande pubblico” – dichiarano con orgoglio il sindaco Emanuele Gaito e l’assessora alla Cultura Anastasia Rita Guarna.

Biglietti da 5 a 12 euro su Vivaticket, tramite l’APP blucinQue Nice o presso le sedi del festival.

Il Festival Sul Filo del Circo è solo il primo appuntamento di una stagione itinerante firmata blucinQue Nice che proseguirà a Chieri, Cocconato, Moncalieri e Mondovì con i vari Nice Festival e il Vertigo Christmas Festival.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese