Uomo muore a Sant’Antonino di Susa cadendo dalla bici urtata dall’autista di un’auto

SANT’ANTONINO DI SUSA – Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi in seguito ad un sinistro stradale mentre viaggiava in bici in via Abegg a Sant’Antonino di Susa. L’uomo è stato urtato a bordo strada dalla donna alla guida di una Jeep Renegade ed è caduto battendo la testa sull’asfalto.

La conducente dell’auto, sotto choc, si è fermata a soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri della copagnia di Susa dovranno ricostruire la dinamica dello scontro e capire le responsabilità

