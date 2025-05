Torino tra le città più felici del mondo nel 2025, in Italia sono più felici solo a Milano

TORINO – Secondo l’Happy City Index 2025, redatto dall’Institute for Quality of Life di Londra, Torino si è classificata al 38° posto tra le 200 città più felici del mondo, posizionandosi come la seconda città italiana in classifica, subito dopo Milano, che occupa il 25° posto.

Chi stila la classifica e su quali criteri si basa

L’Happy City Index è un progetto dell’Institute for Quality of Life, un ente britannico che valuta annualmente la qualità della vita urbana. L’edizione 2025 ha analizzato 200 città in base a 82 indicatori, suddivisi in sei macro-categorie:

Governance: trasparenza e partecipazione civica

Ambiente: qualità dell’aria e dell’acqua, accesso alle aree verdi

Economia: prosperità economica e opportunità lavorative

Mobilità: efficienza dei trasporti pubblici e infrastrutture

Qualità della vita: equilibrio tra lavoro e vita privata, sicurezza

Salute: accesso a servizi sanitari di qualità e benessere mentale

Le città vengono poi suddivise in tre categorie:

Gold Cities: posizioni 1-31

Silver Cities: posizioni 32-100

Bronze Cities: posizioni 101-200

Le città più felici del mondo nel 2025

Al vertice della classifica si trova Copenaghen, con 1.039 punti, grazie alla sua eccellenza in sostenibilità, equilibrio tra lavoro e vita privata e sistema sanitario. Seguono Zurigo (993 punti) e Singapore (979 punti), che si distinguono rispettivamente per prosperità economica e governance innovativa.

Le città italiane in classifica

L’Italia è rappresentata da otto città nella classifica:

Milano: 25ª posizione (Gold City)

Torino: 38ª posizione (Silver City)

Firenze: 60ª posizione (Silver City)

Bologna: 67ª posizione (Silver City)

Roma: 116ª posizione (Bronze City)

Genova: 122ª posizione (Bronze City)

Palermo: 152ª posizione (Bronze City)

Napoli: 170ª posizione (Bronze City)

