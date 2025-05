Salone del Libro 2025: tutto pronto a Torino per una nuova immersione nella lettura

TORINO – Mancano poche ore all’apertura del Salone Internazionale del Libro 2025, che da domani a lunedì 19 maggio attirerà al Lingotto di Torino la solita invasione di appassionati di libri, lettura e cultura. L’edizione di quest’anno ha raccolto 980 stand che porteranno in fiera i libri di 1250 marchi editoriali, un mare di libri e curiosità letterarie, insomma.

Non ci sono enormi novità rispetto alle ultime edizioni (a meno da non voler considerare tale il raddoppio dei bagni a disposizione del pubblico, scelta comunque che dal punto di vista pratico risulterà molto utile ed è costata al salone un investimento non banale). Saranno oltre 2000 gli appuntamenti tra le sale del Lingotto, che avrà anche uno spazio per le esibizioni live esterno raddoppiato e che punta a coinvolgere il pubblico più giovane con incontri e concerti continui per tutta la durata del Salone.

L’attenzione al visitatore si vede però dai dettagli ed allora risulteranno molto apprezzati anche i 420 posti relax divisi su 22 aree disseminate tra i padiglioni, spazi dove fermarsi qualche istante a riposare le gambe prima di immergersi di nuovo nel mare magnum di libri, autori e autrici.

Il Bookstock dei giovani

Confermatissimo il Bookstock nella versione 2024, quindi con ingresso dal padiglione 3 e cuore nel padiglione 4, ancora una volta allestito grazie al Museo di arte Contemporanea del Castello di Rivoli, i cui ragazzi hanno disseminato le pareti color “spezie pastello” di “parole leggere”, fino a creare un planisfero irreale e coinvolgente, un mondo da sogno che supera la realtà e la fantasia.

Domani si aprono le porte (con il nuovo portale di ingresso più imponente e chiaro) ma già da questa mattina ha preso vita il Rights Center, dove gli editori incontrano altri editori per vendere i diritti per le traduzioni estere e i produttori cinematografici per auspicabili riduzioni cine-televise dei libri che presentano. Sono 500 gli iscritti a partecipare agli incontri.

Stamattina la direttrice Annalena Benini sembrava vivace e pronta alla settimana che l’attende. Carica e senza dubbio innamorata del Salone che ha disegnato e che da domani ancora una volta mostrerà al mondo.

