Novantunenne muore in casa a Giaveno con profonda ferita ala testa, non convince l’ipotesi della caduta

GIAVENO – Un uomo di 91 anni, Germano Giaj Levra, è morto nella sua abitazione di piazza Molines a Giaveno, con una profonda ferita alla testa. Ad allertare i soccorsi è stato uno dei figli e all’arrivo del 118 l’anziano era ancora in vita, me è deceduto nel trasporto in ospedale.

L’ipotesi della caduta in casa non convince i carabinieri, che hanno aperto un’inchiesta ed interrogato per tutta la notte i tre figli, due dei quali vivono con lui. Le indagini sono guidate dal PM Davide Pretti, che ha voluto la scientifica nell’abitazione di Giaveno per i rilievi.

