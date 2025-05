Torino per Gaza annuncia la contestazione al Salone del Libro “contro i sionisti”

TORINO – Era attesa ed ora è arrivato l’annuncio con l’appuntamento per la protesta. Troppo ghiotto il Salone del Libro per perdere l’occasione. Torino per Gaza ha infatti annunciato una protesta davanti ai cancelli del Lingotto per giovedì 15 maggio, giorno di apertura del Salone, alle 17.30.

Nel giorno in cui ricorre il 77° anno di Nakba – la catastrofe che diede l’avvio alle deportazioni e al genocidio del popolo palestinese nel 1948 – il salone del libro organizza un evento dal titolo “la cultura dell’odio”, sui “molti modi in cui si manifesta l’odio per Israele”.

Nel giorno in cui il popolo palestinese ricorda e commemora le centinaia di villaggi rasi al suolo per fare spazio alla colonizzazione sionista e le 700 mila persone espulse per dare il via alla pulizia etnica della Palestina, il salone del libro ospita un “giornalista” – o meglio opinionista – sionista e negazionista del genocidio.

È vergognoso che si lasci spazio a narrazioni distorte e faziose che dipingono Israele sistematicamente come la vittima anziché come soggetto coloniale nato dalla morte e distruzione del popolo palestinese. In un evento che si vorrebbe vendere come punta di diamante della cultura torinese, è inaccettabile che si organizzino dibattiti che alimentano la favola del diritto di Israele a difendersi, dopo che per 19 mesi lo abbiamo visto commettere i peggiori crimini – bombardare scuole e ospedali, demolire sistematicamente ogni infrastruttura, bruciare vive le persone e farle morire letteralmente di fame, impedendo gli ingressi di aiuti umanitari.

Legittimare tali narrazioni significa contribuire ad accrescere il clima di impunità politica di Israele e per tanto rendersi complici e collaborazionisti del genocidio in corso! Non lasciamo più nessuno spazio alla propaganda sionista!