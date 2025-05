Torino, stanziati 5 milioni di euro per interventi di somma urgenza sulle strade danneggiate dall’alluvione di aprile

TORINO – Poco più di 5 milioni la somma che, con due Decreti firmati dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo, la Città metropolitana ha stanziato per finanziare gli interventi di somma urgenza resi necessari dalle conseguenze del maltempo del mese di aprile sulla rete stradale di competenza del Dipartimento Viabilità e Trasporti.

Dal punto di vista amministrativo gli interventi sono stati resi possibili dalla redazione dei verbali di somma urgenza e dalla conseguente dichiarazione sulla necessità e improcrastinabilità ad intervenire per ripristinare le condizioni di pubblica sicurezza.

Ad esempio, per far fronte alla situazione di emergenza in atto, il personale tecnico della Direzione Viabilità 1 ha ordinato alle società già titolari di contratti di manutenzione ordinaria, di rappezzature e di noleggi, che si sono distinte per avere eseguito le prestazioni con tempestività e buon esito, l’immediata esecuzione degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza della rete stradale.

Ecco gli interventi finanziati con i decreti

– Strada Provinciale 197 dal km 6+600 al km 6+800 a Sabbionera di Rubiana: fornitura barriere new jersey, indagini geofisiche per la caratterizzazione litostratigrafica e idrogeologica del versante instabile, incarico professionale di direzione lavori e definizione degli interventi minimi per la messa in sicurezza, sondaggi e primi interventi di messa in sicurezza, risagomatura del versante e regimazione delle acque;

– S.P. 197 diramazione 2 al km 0+080 a Rubiana: ripristino condizioni minime di transitabilità dal km 6+600 al km 16+600 e dal km 0 al km 5 ad Almese e Rubiana;

– ripristino transitabilità della S.P. 198 variante 1 dal km 0 al km 2+230 a Caselette e Almese e S.P. 199 al km 0+540 a Caprie;

– ripristino della S.P. 200 dal km 7 al km 10 a Condove, con realizzazione muri di sostegno, risagomatura delle scarpate e regimazione delle acque;

– interventi dal km 9+800 al km 9+900 della S.P. 200, al km 0+080 della S.P. 211, al km 4+500 della S.P. 233 per ispezioni, disgaggi e controlli delle reti;

– ripristino della S.P. 233 al km 4+500 e della S.P. 254 dal km 3+500 al km 8+900 a Gravere;

– interventi sulla S.P. 235 al km 2+300 a Bardonecchia, sulla S.P. 254 dal km 3+500 al km 8+900 a Gravere, sulla S.P. 256 diramazione 1 al km 0+500 a Salbertrand;

– progettazione lavori sulla S.P. 233 dal km 0+100 al km 0+900 a Chiomonte;

– ripristini urgenti della pavimentazione dissestata sulla S.P. 23 tra il km 31+685 e il km 37+500 a Pinerolo; ispezioni disgaggi e controllo reti al km 74+700 e sulla S.P. 169 della Val Germanasca al km 5+800; interventi sulla S.P. 23 e sulla S.P. 166 a Perosa Argentina, Roure, Fenestrelle, Usseaux, Cesana, San Secondo di Pinerolo e Pramollo; interventi sulla S.P. 167 al dal km 4+400 al km 6+500 a San Pietro Val Lemina e sulla S.P. 165 al km 4+300 a San secondo di Pinerolo; intervento sulla strada comunale in località Tornini di Pramollo;

– pulizia materiale in alveo e pulizia del ponte sul Pellice lungo la S.P. 139 al km 22+400 a Villafranca Piemonte; pulizia del guado Zucchea tra il km 6+100 e il km 6+300 della S.P. 152;

– ripristini urgenti della pavimentazione dissestata sulle Provinciali 20, 158 e 160;

– interventi sulla S.P. 99 di San Raffaele Cimena al km 5+500 a Castagneto Po, anche per il consolidamento della scarpata a valle; interventi sulla S.P. 103 di Castagneto al km 7+200 e al km 7+350; consolidamento della scarpata a valle e interventi vari lungo la tratta e nel Comune di Casalborgone;

– monitoraggio in somma urgenza sulla S.P. 590 in località Baraccone e in località Delfino, sulla S.P. 104 di Lauriano e sulla 100 di Moriondo in località Villa; affidamento di incarico di supporto per la caratterizzazione geologica e geotecnica e per la progettazione;

– affidamento di incarico di supporto per gli interventi sulla S.P. 39 di Rivarossa, per la riparazione di un ponticello al km 7+550 a Volpiano;

– interventi sulla S.P. 39 al km 7+550 a Volpiano e lungo la S.P. 590 a Castagneto Po, San Sebastiano da Po e Lauriano;

– interventi sulla S.P. 108 di Cavagnolo ai km 3+200, 1+600 e 2+900, sulla S.P. 106 di Scallaro ai km 5+100, 1+500, 3 e 0+500, sulla S.P. 105 di Monteu da Po al km 1+500 e sulla diramazione 01 della S.P. 105 al km 1+200 e al km 2;

– interventi sulla S.P. 458 di Casalborgone al km 2+500 a San Sebastiano da Po, lungo via Colombaro e sulla S.P. 71 di Aramengo al km 2 a Casalborgone;

– interventi sulla S.P. 99 di San Raffaele Cimena al km 5 e al km 6 a Castagneto Po, sulla S.P. 100 di Moriondo in località Villa, sulla S.P. 99 di San Raffaele Cimena dal km 1 al km 1+500, sulla S.P. 590 in località Delfino di San Raffaele Cimena, sulla S.P. 103 di Castagneto Po, sulla S.P. 112 di Verrua Savoia, sulla S.P. 221 di Andrate al km 2+900 a Chiaverano per la sistemazione del versante a monte, con affidamento della progettazione e della direzione dei lavori, sulla S.P. 56 di Strambino, sulla S.P. 69 di Quincinetto e sulla S.P. 73 della Serra;

– realizzazione vallo paramassi, disgaggio, posa di reti paramassi e regimazione delle acque sulla S.P. 73 della Serra al km 2+900 a Borgofranco d’Ivrea; interventi sulla S.P. 74 di Chiaverano a Borgofranco;

– interventi sulla S.P. 46 di Frassinetto al km 5+300 a Pont Canavese, per l’installazione di reti paramassi e la piantumazione del fronte di frana; incarico di progettazione e direzione lavori;

– ricostruzione del corpo stradale e opere antierosive sulla S.P. 59 di Castelnuovo Nigra al km 7 a Castellamonte, con affidamento incarico di progettazione e direzione dei lavori;

– ricostruzione del corpo stradale e realizzazione banchettone su micropali sulla S.P. 47 al km 3 a Pont Canavese, con affidamento incarico di progettazione e direzione dei lavori; rimozione frane e ripristino scorrimento acque tra il km 0+850 e il km 14 e lungo la diramazione 1 della S.P. 45 tra il km 1+650 e il km 4+550 a Borgiallo;

– rimozione materiale sulla S.P. 59 di Castelnuovo Nigra al km 6 in località Sant’Anna Boschi e lungo la diramazione 1 della Provinciale 58, con riprofilatura versante e ricostruzione del corpo stradale;

– interventi sulla S.P. 46 di Frassinetto al km 9+150 a Pont Canavese, lungo la S.P 60 di Villa Castelnuovo ai km 7, 4+100 e 3+800, lungo la S.P. 49 di Ribordone e lungo la S.P. 460 del Gran Paradiso;

– interventi sulla S.P. 60 di Villa Castelnuovo al km 2+900, lungo la S.P. 64 della Valchiusella al km 2+800 a Vistrorio;

– rimozione frane e ripristino dello scorrimento delle acque sulla S.P. 47 della Val Soana;

– interventi sulla diramazione 1 della S.P. 45 ai km 4+550, 2+100 e 1+650 a Borgiallo

– interventi sulla S.P. 26 dell’amiantifera al km 3+100 nel Comune di Balangero e al km 5 a Coassolo Torinese; sulla S.P. 22 del Colle Forcola e sulla S.P. 246 del Creus al km 19+600 e al km 0 a Coassolo; sulla S.P. 246 tra il km 1+250 e il km 1+750 a Coassolo lavori in somma urgenza di consolidamento della scarpata a monte, realizzazione di scogliere marginali e banchettone con barriera

– sistemazione di movimenti franosi, ripristino della funzionalità degli attraversamenti e dei fossi e pulizia finale con spazzatrice meccanica sulla S.P. 2 al km 6+700 all’altezza del ponte sulla Stura a Torino, sulla S.P 18 al km 3+700 a Ciriè (ponte sulla Stura), sulla S.P. 181 al km 14 a Fiano (ponte sul Ceronda), sulla S.P. 7 al km 9+750 a Rivarossa (ponte sul Malone), sulla S.P. 13 al km 12+500 a Front (ponte sul Malone), sulla S.P. 720 al km 0+150 a Lombardore, sulla S.P. 243 al km 0+600 a Vauda, sulla S.P. 248 al km 2 a Corio, sulla S.P. 34 al km 9 a Rocca, sulla S.P. 501 al km 1+900 (sottopasso stradale) a Borgaro, sulla variante 1 della Provinciale 2 al km 0+150 a Balangero (sottopasso), sulla S.P. 26 al km 3+100 a Balangero e al km 5+100 a Coassolo, sulla S.P. 22 al km 19+600 a Coassolo, sulla S.P. 246 al km 0+150, al km 0+900, al km 1+050, al km 1+300 e al km 1+750 a Coassolo, sulla S.P. 22 al km 10 a Corio, sulla S.P. 247 al km 4+550 a Corio, sulla S.P. 27 al km 4 a Balangero, sulla diramazione 4 della S.P. 1 al km 0+450 a Traves, sulla S.P. 30 al km 8+800 e al km 9+100 a Pessinetto, sulla S.P. 30 al km 6+850 a Pessinetto, sulla S.P. 33 al km 2+700 a Ceres, al km 7+650 a Cantoira, al km 13+900 a Groscavallo, sulla S.P. 219 al km 3+150 a Mezzenile;

– ripristino delle condizioni di sicurezza, risanamento e rappezzatura del manto stradale sulla S.P. 1 al km 51+400 ad Ala di Stura e al km 38+100 a Pessinetto, sulla S.P. 2 al km 33+500 a Germagnano, sulla S.P. 16 al km 5+800 a San Maurizio Canavese, sulla S.P. 181 al km 8+600 a Val della Torre;

– risanamento e drenaggio della pavimentazione stradale, realizzazione di gabbionate di controriva, sistemazione di fossi e attraversamenti stradali, realizzazione canali di scolo delle acque sui pendii sulle Provinciali 44 al km 5 a Cuorgnè, 247 al km 0+400 a Corio, variante 1 della S.P. 42 al km 1+380 a Prascorsano;

– interventi sulla S.P. 32 al km 22+300 a Lemie e al km 30+400 ad Usseglio, per la rimozione di materiale franoso, il disgaggio di massi pericolanti, la sistemazione e riprofilatura del pendio, il ripristino della funzionalità degli attraversamenti e dei fossi stradali, la realizzazione di una palificata in legno.

