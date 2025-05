Corteo pro Palestina blocca la tangenziale di Torino: traffico in tilt

TORINO – È iniziato nel primo pomeriggio di oggi un corteo a sostegno della Palestina, partito da piazza Crispi a Torino. Intorno alle 17, il percorso inizialmente previsto ha subito una deviazione improvvisa: i manifestanti hanno abbandonato corso Giulio Cesare per imboccare corso Grosseto e, successivamente, la tangenziale.

La marcia ha causato il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni, sia verso l’aeroporto di Caselle che in direzione opposta, verso il centro di Torino. Circa un migliaio le persone in strada che hanno occupato entrambe le carreggiate dell’arteria.

Come si vede dal nostro video, la protesta ha paralizzato la circolazione nell’area, generando pesanti disagi alla viabilità e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine, presenti sul posto per monitorare la situazione.

