Incidente a Pettenasco: ciclista in codice rosso all’ospedale

PETTENASCO – Ennesimo grave incidente nella giornata di oggi in provincia di Novara, questa volta a Pettenasco.

Nel territorio comunale, in zona Crabbia, questo pomeriggio un ciclista si è scontrato con un’auto, rimanendo gravemente ferito. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale in codice rosso.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, su cui si sta indagando per fare luce sulla vicenda. La notizia resta in aggiornamento.

