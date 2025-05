Bublik vince il Piemonte Open Intesa Sanpaolo 2025

TORINO – Alexander Bublik ha conquistato il titolo del Piemonte Open Intesa Sanpaolo 2025, torneo ATP Challenger in scena sui campi in terra rossa del Circolo della Stampa Sporting di Torino. Il tennista kazako, testa di serie del torneo, ha dominato la finale contro il cinese Yunchaokete Bu, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-3 in poco più di un’ora di gioco.

Con la sua solita combinazione di potenza e colpi spettacolari, Bublik ha imposto fin da subito il ritmo dell’incontro, concedendo pochissime occasioni al suo avversario. Per il kazako si tratta di un successo importante in vista della stagione su terra battuta e di un’iniezione di fiducia in vista dei tornei ATP principali.

Il Piemonte Open, sempre più apprezzato dagli appassionati e dai giocatori, si conferma uno degli appuntamenti di spicco del calendario Challenger italiano.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese