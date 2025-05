Volley, Cuneo chiude la stagione con la Supercoppa e annuncia Ivan Zaytsev

CUNEO – La Ma Acqua S. Bernardo Cuneo conclude nel migliore dei modi la stagione 2024/25: vittoria netta nella Del Monte Supercoppa contro la Consoli Sferc Brescia e annuncio dell’ingaggio di Ivan Zaytsev per il ritorno in SuperLega.

Davanti a 2.420 spettatori al PalaUbiBanca, la formazione di coach Battocchio si impone per 3-0 (25-18, 30-28, 25-18), confermandosi protagonista anche nell’ultimo impegno ufficiale dell’anno. A fine partita, durante la cerimonia di premiazione, arriva la notizia che proietta già al futuro: Zaytsev vestirà la maglia di Cuneo nella stagione 2025/26.

Il ritorno in SuperLega con un nome di esperienza

L’arrivo di Zaytsev rappresenta un innesto di esperienza e qualità in vista della prossima stagione, la prima di Cuneo nel massimo campionato dopo la promozione conquistata poche settimane fa. L’opposto classe 1988, con una lunga carriera tra club italiani e internazionali e numerose presenze in Nazionale, porterà alla squadra un contributo tecnico e mediatico rilevante.

La partita

Cuneo parte forte nel primo set, costruendo il vantaggio con continuità e chiudendo 25-18. Il secondo parziale è più equilibrato: Brescia riesce a rientrare fino al 22 pari, ma nei punti decisivi la squadra di casa trova le soluzioni migliori. Il terzo set segue lo stesso copione del primo, con i biancoblù sempre in controllo.

Il migliore in campo è Giulio Pinali, autore di 15 punti e molto efficace in attacco. Buone prove anche da parte di Cavaccini in difesa e Codarin a muro. In regia, Daniele Sottile chiude con questa partita la sua esperienza a Cuneo, in una serata che ha segnato anche l’ultima apparizione in campo per Simone Tiberti, palleggiatore di Brescia.

Campagna abbonamenti

Contestualmente all’annuncio dell’arrivo di Zaytsev, la società ha dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. I biglietti sono già disponibili su Liveticket con prezzi promozionali validi fino al 31 maggio:

Tribuna verde: 170 euro

Tribuna supporter: 150 euro

Tribuna rossa: 130 euro

