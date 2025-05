Incidente mortale a Gozzano: muore un uomo di 65 anni investito in bicicletta

GOZZANO – Grave incidente nella serata di sabato 17 maggio a Gozzano, nel Novarese. Un uomo di 65 anni, Giuseppe Godi, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre rientrava a casa in bicicletta. L’impatto, avvenuto in via XXV Aprile lungo la strada statale 299 del Lago d’Orta, è stato violento: il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato ferite gravissime.

Trasportato d’urgenza in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gozzano per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Una comunità sotto shock

Giuseppe Godi era molto conosciuto a Gozzano, dove gestiva un laboratorio fotografico. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità locale, che si è stretta intorno ai familiari. Il tragico episodio ha chiuso una giornata particolarmente drammatica per la viabilità nella provincia di Novara: nello stesso giorno si sono verificati altri incidenti con un bilancio complessivo di un morto e due feriti gravi, tutti tra ciclisti e motociclisti.

