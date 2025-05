Tentato furto in abitazione: arrestato a Novara un uomo sospettato di altri colpi

NOVARA – Nella tarda serata di giovedì 15 maggio, la Polizia di Stato di Novara ha arrestato un uomo del 1982 con l’accusa di tentato furto in abitazione. L’intervento è avvenuto in via Bazzoni, a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo avrebbe scavalcato una recinzione per accedere a un giardino condominiale, tentando successivamente di forzare diversi portoni di garage presenti all’interno del cortile. Non riuscendo nell’intento, avrebbe cercato di impossessarsi di una bicicletta da una rastrelliera, ma sarebbe stato sorpreso dal residente che aveva effettuato la segnalazione.

All’arrivo della pattuglia, il sospettato avrebbe abbandonato la bicicletta nel tentativo di fuggire, scavalcando un muro perimetrale. Ne è seguito un inseguimento a piedi, al quale hanno preso parte anche altri agenti della Questura e personale dell’Arma dei Carabinieri. L’uomo è stato infine bloccato e portato in Questura, dove è stato formalmente arrestato.

Contestualmente, la Polizia ha collegato il fermato ad altri due episodi di furto in abitazione avvenuti nelle scorse settimane, grazie alle immagini di videosorveglianza di una villetta. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se possa essere coinvolto anche in altri furti, in abitazioni e garage, registrati di recente a Novara.

