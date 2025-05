Referendum, Lo Russo spinge per la partecipazione al voto

TORINO – In occasione della sua visita al Salone del Libro, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha annunciato l’intenzione di promuovere, insieme a diversi amministratori, un appello alla partecipazione al referendum, con l’obiettivo di contrastare eventuali tentativi di boicottaggio.

Lo Russo ha sottolineato l’importanza della mobilitazione, al di là delle opinioni sui singoli quesiti, evidenziando il valore politico dell’iniziativa. Ha manifestato un sostegno convinto in particolare ai quesiti relativi alla cittadinanza e ai subappalti, pur esprimendo alcune riserve sugli altri tre. Ha comunque ribadito l’intenzione di votare favorevolmente su tutti, riconoscendo in questa consultazione uno strumento per rafforzare il Partito Democratico e la leadership della segretaria nazionale in un momento politicamente complesso.

Secondo il primo cittadino torinese, un risultato positivo rappresenterebbe inoltre uno stimolo per il Parlamento a riportare il tema del lavoro al centro del dibattito politico.

