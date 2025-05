Ciriè, bambina di due anni si allontana da casa: ritrovata sana e salva grazie ai passanti

CIRIÈ – Momenti di apprensione questa mattina nel centro di Ciriè, dove una bambina di due anni e mezzo ha fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanata da casa da sola. Per fortuna, la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

La piccola, vestita soltanto con il pigiama, è riuscita ad uscire dall’abitazione senza che il padre se ne accorgesse, incamminandosi da sola per via Vittorio Emanuele, nel cuore della cittadina. Alcuni passanti, notando la bambina da sola e in abiti inadatti alla temperatura del mattino, si sono subito allarmati e hanno contattato il 112.

Nel frattempo, il padre della bimba si era già messo alla sua ricerca nelle vie adiacenti, in preda all’angoscia. L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo: giunti sul posto, hanno preso in custodia la bambina e, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a rintracciare il genitore.

Dopo i controlli di rito, la piccola è stata riconsegnata al padre, in buone condizioni e senza conseguenze. Un episodio che si è risolto nel migliore dei modi grazie alla prontezza dei cittadini e alla rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine.

(immagine realizzata con AI)

