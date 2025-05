HEIMI porta la prevenzione a Le Fornaci di Beinasco: un weekend tra salute, spettacolo e consapevolezza

BEINASCO – Il Parco Commerciale Le Fornaci si prepara ad accogliere il Weekend della Prevenzione, due giornate – sabato 24 e domenica 25 maggio – all’insegna della salute e del benessere. Ma a catalizzare l’attenzione sarà soprattutto la presenza del team HEIMI, vera star del mondo digital e ormai punto di riferimento per chi cerca contenuti chiari e affidabili sulla prevenzione sanitaria.

Il gruppo, conosciuto per la sua capacità di comunicare temi complessi con uno stile brillante e ironico, salirà sul palco del centro sabato pomeriggio (ore 17:00 – 18:30) per uno spettacolo coinvolgente e informativo. Tra sketch, pillole educative e momenti di confronto diretto con il pubblico, HEIMI offrirà un’esperienza unica capace di fondere intrattenimento e divulgazione. Un modo innovativo per parlare di salute, capace di attirare soprattutto i più giovani, da sempre pubblico privilegiato del collettivo.

Fondato da professionisti del settore sanitario, HEIMI affronta con leggerezza e autorevolezza temi complessi legati alla prevenzione, rendendoli accessibili e coinvolgenti anche per un pubblico giovane. Sabato, a Le Fornaci, porteranno in scena tutto questo, ma dal vivo.

Il Weekend della Prevenzione, però, non si limita allo spettacolo. Nella galleria del centro saranno attive – dalle 15:00 alle 19:00 – quattro aree tematiche dedicate a diverse discipline sanitarie. Qui il pubblico potrà accedere a screening gratuiti, consulenze personalizzate e incontrare professionisti del settore. Saranno coinvolti anche alcuni operatori interni al centro, attivi nei settori ottico, dentistico e ortopedico.

A completare l’offerta, la presenza permanente della Capsula del Benessere, una postazione tecnologica self-service introdotta lo scorso febbraio che consente il monitoraggio rapido dei principali parametri fisiologici. In pochi minuti, è possibile ottenere un report dettagliato sul proprio stato di salute direttamente tramite app.

