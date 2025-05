Piemonte, torna il maltempo: allerta gialla martedì per piogge intense e rischio idrogeologico

TORINO – Il Piemonte si prepara a fare i conti con un nuovo peggioramento del tempo: per la giornata di domani, martedì 20 maggio, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA Piemonte) ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico, con possibili nubifragi, grandinate e allagamenti locali.

Il bollettino, diffuso oggi, segnala l’arrivo di una circolazione depressionaria con minimo sulla penisola iberica, in lenta traslazione verso est. Il vortice ciclonico si posizionerà sul Nordovest italiano, determinando un’intensificazione delle precipitazioni su tutto il territorio piemontese, già interessato nelle ultime ore dai primi fenomeni piovosi, in particolare sull’arco alpino occidentale.

Dove e quando colpirà il maltempo

Secondo Arpa, i rovesci più intensi sono attesi tra la notte e il pomeriggio di domani, con l’arrivo in quota di aria più fredda e instabile. La situazione si evolverà come segue:

Prime ore della notte: piogge abbondanti sul Piemonte settentrionale.

Mattinata di martedì: rovesci forti su Cuneese e basso Torinese.

Pomeriggio: i fenomeni più intensi si sposteranno verso il settore appenninico, interessando anche il sud della regione.

Sono probabili nubifragi localizzati con precipitazioni di elevata intensità e possibili grandinate di piccole dimensioni. Verso sera, il fronte perturbato tenderà ad attenuarsi: le prime schiarite sono attese già al tramonto sul Piemonte occidentale, con il ritorno a condizioni di cielo sereno nella notte.

Le zone interessate dall’allerta gialla

L’allerta emessa da Arpa riguarda in particolare le province di Torino, Cuneo, Alessandria e Asti, con riferimento alle zone C, D, E, F, G, L e M. Il Centro Funzionale segnala la possibilità di allagamenti localizzati, isolati fenomeni di versante, disagi alla viabilità, problemi nei tratti stradali o ferroviari in prossimità di corsi d’acqua o pendii instabili.

Raccomandazioni alla cittadinanza

Alla luce della situazione meteorologica, si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone già soggette a criticità idrauliche o franose. È consigliabile evitare l’attraversamento di sottopassi allagati, non sostare in prossimità di alberi, corsi d’acqua o zone esposte al rischio di smottamenti, prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali e alla segnaletica temporanea.

Il quadro meteorologico rimane soggetto ad aggiornamenti: si invita a consultare regolarmente i canali ufficiali di Arpa Piemonte e della Protezione Civile per monitorare l’evoluzione della situazione.

