Causa maltempo chiusa la strada statale “dei laghi di Avigliana”, all’altezza del Comune di Frossasco

TORINO – A causa di un allagamento dovuto alle intense precipitazioni delle ultime ore di oggi (martedì 20), la strada statale 589 “dei Laghi di Avigliana” è provvisoriamente chiusa al traffico per un tratto di circa 600 metri nell’ambito del centro abitato di Frossasco (TO).

Anas comunica che “la circolazione è temporaneamente indirizzata sulla rete stradale limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

